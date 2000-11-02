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Гаврилов Александр Николаевич

Место рождения

пос. Болотский, Судогодский район

Дата рождения

05.02.1938

Дата смерти

02.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938

Отец: Гаврилов Николай

Мать: Гаврилова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.01.1962

Дочь: Верстина (Гаврилова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1966

Дочь: Кабанова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна

Рождение ребёнка
30.06.1971

Сын: Гаврилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна

Смерть
02.11.2000

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