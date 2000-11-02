Гаврилов Александр Николаевич
Место рожденияпос. Болотский, Судогодский район
Дата рождения05.02.1938
Дата смерти02.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1938
Отец: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
19.01.1962
Дочь: Верстина (Гаврилова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна
Рождение ребёнка
21.04.1966
Дочь: Кабанова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна
Рождение ребёнка
30.06.1971
Сын: Гаврилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова (Качалова) Лора Петровна
Смерть
02.11.2000