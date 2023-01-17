Киселева (Зозулина) Христина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Зозулина) Христина Григорьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
кладбище бр. 3
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