Киселева (Зозулина) Христина Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
15.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно
Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
кладбище бр. 3