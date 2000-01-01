Киселев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Иван Иванович

Киселев Иван Иванович

avatar

Место рождения

с. Ново - Белая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ново - Белая
Рождение ребёнка
15.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Христина Григорьевна

Смерть
1943
с. Н. Калитва
Причина смерти: ранение не совместимое с жизнью
Похороны
Неизвестно
могила погибших воинов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close