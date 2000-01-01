Киселев Иван Иванович
Место рожденияс. Ново - Белая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ново - Белая
Рождение ребёнка
15.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Христина Григорьевна
Смерть
1943
с. Н. Калитва
Причина смерти: ранение не совместимое с жизнью
Похороны
Неизвестно
могила погибших воинов