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Гредасов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Гредасов Андрей Иванович

Мать: Гридасова Агафья Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гридасова Агафья Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гредасов Михайло Дмитриевич

Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гредасов Дарифей Дмитриевич

Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гредасов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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