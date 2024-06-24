Гредасов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гредасов Михайло Дмитриевич
Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гредасов Дарифей Дмитриевич
Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Гридасова Агафья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно