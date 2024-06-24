Гридасова Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова Агафья Ефимовна

Место рождения

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова (Гридасова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Гредасов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гредасов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Гредасов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гредасов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Гридасова) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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