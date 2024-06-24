Гридасова Агафья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова (Гридасова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Гредасов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гредасов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гредасов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Гридасова) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Гредасов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно