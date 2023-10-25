Чесноков Иван Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Иван Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чесноков Николай Лаврентьевич

Мать: не указана

Смерть
1941
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