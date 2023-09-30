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Чесноков Николай Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарычева Чеснокова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Евдокия Анисимовна

это вторая жена с 1911г
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1902

Дочь: Капочкина Чеснокова Софья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чесноков Иван Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чесноков Федор Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Чесноков Алексей Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
10.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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