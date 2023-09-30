Чесноков Николай Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарычева Чеснокова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
это вторая жена с 1911г
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1902
Дочь: Капочкина Чеснокова Софья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чесноков Федор Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чесноков Алексей Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
10.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеснокова Евдокия Анисимовна
Смерть
Неизвестно