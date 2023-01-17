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Куранов Василий Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.03.1907 ст.

Дата смерти

02.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1907 ст.

Отец: Куранов Иван Александрович

Мать: Куранова Мария Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Илья Александрович Березин и Ольга Васильевна Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 25 номер 45
Смерть
02.04.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малокровия в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 16 номер 17
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