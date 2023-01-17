Куранов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.03.1907 ст.
Дата смерти02.04.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1907 ст.
Восприемники: мещане Илья Александрович Березин и Ольга Васильевна Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 25 номер 45
Смерть
02.04.1907 ст.
Умер от малокровия в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 16 номер 17