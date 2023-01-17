Куранова (Ермилова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1901 ст.
Жених: казак Иван Александрович Куранов - 26 лет холост Невеста: мещанка Мария Васильевна Ермилова -18 лет девица Поручители: урядник Николай Алексеевич Тутаринов, казаки Михаил Матвеевич Абальянин, ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
Восприемники: мещанин Василий Федорович Сиротов и казачка девица Павла Игнатьевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 31 номер 78
Смерть
Неизвестно