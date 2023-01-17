Куранова (Ермилова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Ермилова) Мария Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.01.1901 ст.

Муж: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Александрович Куранов - 26 лет холост Невеста: мещанка Мария Васильевна Ермилова -18 лет девица Поручители: урядник Николай Алексеевич Тутаринов, казаки Михаил Матвеевич Абальянин, ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1902 ст.

Сын: Куранов Петр Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Федорович Сиротов и казачка девица Павла Игнатьевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 31 номер 78
Смерть
Неизвестно
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