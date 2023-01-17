Бабикова (Китаева) Екатерина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Китаева) Екатерина Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Китаев Савва Петрович

Мать: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бабиков Григорий Титович

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Старкова Фекла Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1799

Дочь: Мария Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бабиков Никита Титович

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1806

Дочь: Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1810

Дочь: Гликерия Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1814

Дочь: Агриппина Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Гликерия Титовна

Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Тит Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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