Бабикова (Китаева) Екатерина Саввична
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Китаев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Старкова Фекла Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1799
Дочь: Мария Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1806
Дочь: Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
?.04.1810
Дочь: Гликерия Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1814
Дочь: Агриппина Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Гликерия Титовна
Отец ребёнка: Бабиков Тит Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно