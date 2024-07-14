Фалилеева Афанасья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1939
Дочь: Фалилеева Надежда Спиридоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смолин Павел Степанович
Смерть
1990