Фалилеева Афанасья Фёдоровна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФалилеева Афанасья Фёдоровна

Фалилеева Афанасья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1939

Дочь: Фалилеева Надежда Спиридоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Павел Степанович

Смерть
1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.