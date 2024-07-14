Фалилеева Надежда Спиридоновна 22.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фалилеева Надежда Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1939

Отец: не указан

Мать: Фалилеева Афанасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

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