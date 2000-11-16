Скурихина Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1935

Дата смерти

25.11.1994

Пол

Женский

Отец

Между 1907 и 1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935

Отец: Скурихин Николай Иванович

Мать: Чучкалова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1955

Дочь: Чупракова Светлана Геннадиевна

Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Михайлович

Смерть
25.11.1994
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