Скурихина Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1935
Дата смерти25.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935
Рождение ребёнка
28.12.1955
Дочь: Чупракова Светлана Геннадиевна
Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупраков Геннадий Михайлович
Смерть
25.11.1994