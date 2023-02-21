Чупраков Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупраков Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1932

Дата смерти

17.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1955

Дочь: Чупракова Светлана Геннадиевна

Мать ребёнка: Скурихина Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скурихина Тамара Николаевна

Смерть
17.06.1979
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