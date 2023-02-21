Чупраков Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1932
Дата смерти17.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1955
Дочь: Чупракова Светлана Геннадиевна
Мать ребёнка: Скурихина Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скурихина Тамара Николаевна
Смерть
17.06.1979