Бачурин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1934
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Бачурин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Бачурина Агафья Федосеевна
Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Бачурина Агафья Федосеевна
Смерть
Неизвестно