Бачурин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Бачурин Борис Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Бачурин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Бачурина Агафья Федосеевна

Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Бачурина Агафья Федосеевна

Смерть
Неизвестно
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