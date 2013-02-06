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Бачурин Владимир Яковлевич

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Место рождения

Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.08.1937

Дата смерти

06.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937

Отец: Бачурин Яков

Мать: Бачурина Агафья Федосеевна

Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Бачурина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Бачурина Алла Ивановна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.1969

Сын: Бачурин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Бачурина Алла Ивановна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Валентина Александровна

Смерть
06.02.2013
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