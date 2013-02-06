Бачурин Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1937
Дата смерти06.02.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937
Отец: Бачурин Яков
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Бачурина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Бачурина Алла Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1969
Сын: Бачурин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Бачурина Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2013