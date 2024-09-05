Малукало Ксения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало Ксения Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ильенко (Малукало) Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Малукало Игнатий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малукало Еремей Игнатьевич

Отец ребёнка: Малукало Игнатий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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