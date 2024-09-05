Малукало Ксения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильенко (Малукало) Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Малукало Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Малукало Еремей Игнатьевич
Отец ребёнка: Малукало Игнатий Иванович
Смерть
После 1797