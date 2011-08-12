Минина (Некрасова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Некрасова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: Некрасов Василий Николаевич

Мать: Некрасова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
02.05.1952

Дочь: Минина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
05.04.1956

Дочь: Белова (Минина) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович

Смерть
12.08.2011

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