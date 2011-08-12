Минина (Некрасова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1928
Дата смерти12.08.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
02.05.1952
Дочь: Минина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
05.04.1956
Дочь: Белова (Минина) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Минин Михаил Иосифович
Смерть
12.08.2011