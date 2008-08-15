Кораблева (Цветкова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Цветкова) Валентина Павловна

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

07.03.1927

Дата смерти

15.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927

Отец: не указан

Мать: Цветкова Екатерина

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
30.12.1952

Муж: Кораблев Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.12.1954

Сын: Кораблев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кораблев Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.08.1959

Дочь: Михайлова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кораблев Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.08.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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