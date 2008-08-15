Кораблева (Цветкова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1927
Дата смерти15.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927
Мать: Цветкова Екатерина
Бракосочетание
30.12.1952
Рождение ребёнка
23.12.1954
Сын: Кораблев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кораблев Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1959
Дочь: Михайлова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кораблев Иван Александрович
Смерть
15.08.2008