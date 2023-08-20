Квасов Тимофей Михалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасов Тимофей Михалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасов Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1916 ст.

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Февронья Алексеевна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1919

Дочь: Квасова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Февронья Алексеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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