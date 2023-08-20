Февронья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1916 ст.
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Квасов Тимофей Михалович
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1919
Дочь: Квасова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Квасов Тимофей Михалович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно