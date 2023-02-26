Завадина Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
06.08.1832
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
29.09.1835
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
28.05.1838
Дочь: Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
01.06.1840
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
01.06.1840
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
03.04.1843
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Рождение ребёнка
17.11.1845
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завадин Павел Фомин
Смерть
Неизвестно