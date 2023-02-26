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Завадина Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Рождение ребёнка
06.08.1832

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1835

Сын: Завадин Григорий Павлов

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1838

Дочь: Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Завадин Никифор Павлов

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1843

Сын: Завадин Георгий Павлов

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1845

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Завадин Павел Фомин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадин Павел Фомин

Смерть
Неизвестно
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