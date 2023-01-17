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Полякова Мелания Романова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лосенков Роман Филиппов

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Поляков Леонтий (Агапиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1892

Сын: Поляков Георгий Леонтиев

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1893

Дочь: Мария Леонтиева

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Поляков Константин Леонтиев

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагея Леонтиева

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1899

Дочь: Гликерия Леонтиева

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Поляков Константин Леонов

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Поляков Семён Леонов

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Поляков Павел Леонов

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: Ефросиния Леонова

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Екатерина Леонтиева

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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