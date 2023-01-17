Полякова Мелания Романова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Лосенков Роман Филиппов
Мать: ?
Бракосочетание
22.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1892
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
06.06.1893
Дочь: Мария Леонтиева
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Поляков Константин Леонтиев
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагея Леонтиева
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Гликерия Леонтиева
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Поляков Константин Леонов
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Поляков Семён Леонов
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Поляков Павел Леонов
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Ефросиния Леонова
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Екатерина Леонтиева
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Агапиев)
Смерть
Неизвестно