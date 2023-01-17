Барон Фон Людингаузен-Вольф Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барон Фон Людингаузен-Вольф Николай Евгеньевич

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Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

03.08.1877 ст.

Дата смерти

24.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1906

Сын: Людинкгаузен-Вольф Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна

Смерть
24.12.1929
марсель
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