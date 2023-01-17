Барон Фон Людингаузен-Вольф Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1877 ст.
Дата смерти24.12.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1906
Сын: Людинкгаузен-Вольф Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1929
марсель