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Баканов Иван Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Баканов Герасим Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: (Баканова) Аксинья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Князев (Баканов) Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Баканова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1763

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