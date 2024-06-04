Баканов Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Баканов Герасим Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: (Баканова) Аксинья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Князев (Баканов) Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Баканова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763