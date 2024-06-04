Баканов Герасим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканов Герасим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Баканов Иван Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Баканов Петр Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763

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