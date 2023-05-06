Ватсон (Шуберт) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Шуберт Александр
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
16.11.1957
Сын: Ватсон Пётр
Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз
Рождение ребёнка
06.01.1959
Дочь: Ватсон Сусанна
Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз
Рождение ребёнка
20.09.1962
Сын: Ватсон Иван
Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз
Рождение ребёнка
11.10.1964
Сын: Ватсон Михаил
Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз