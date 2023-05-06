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Ватсон (Шуберт) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Шуберт Александр

Мать: Шуберт Екатерина Владимировна

Бракосочетание
1956

Муж: Ватсон Дональд Чарльз

Рождение ребёнка
16.11.1957

Сын: Ватсон Пётр

Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз

Рождение ребёнка
06.01.1959

Дочь: Ватсон Сусанна

Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз

Рождение ребёнка
20.09.1962

Сын: Ватсон Иван

Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз

Рождение ребёнка
11.10.1964

Сын: Ватсон Михаил

Отец ребёнка: Ватсон Дональд Чарльз

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