Ватсон Дональд Чарльз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
16.11.1957
Сын: Ватсон Пётр
Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
06.01.1959
Дочь: Ватсон Сусанна
Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1962
Сын: Ватсон Иван
Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1964
Сын: Ватсон Михаил
Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна