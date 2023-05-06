Ватсон Дональд Чарльз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватсон Дональд Чарльз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Жена: Ватсон Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
16.11.1957

Сын: Ватсон Пётр

Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1959

Дочь: Ватсон Сусанна

Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1962

Сын: Ватсон Иван

Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1964

Сын: Ватсон Михаил

Мать ребёнка: Ватсон Татьяна Александровна