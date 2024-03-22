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Ксения Андреева

Место рождения

Замошье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

17.01.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Вадбальской волости помещицы Надежды Беликовой д. Замошье Ванютина . Дочь вдовы Агриппины Кузьминой
Бракосочетание
25.01.1839 ст.

Муж: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком, по 24 года. Поручители: д. Аристово Иван Тарасов, Василий Константинов, Дмитрий Пименов. Д. Боркова Павлин Иванов. По нев. Д. Замошье кр, Еремей Ипатов, Митрофана Карпова сын Андрей... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1839 ст.

Сын: Петр Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Василий Константинов и тетка их девица Параскева Яковлева.
Рождение ребёнка
29.05.1842 ст.

Сын: Иоан Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Борка крест. Петр Михайлов, д. Аристово крест. дочь девица Марина Кириллова
Рождение ребёнка
22.01.1844 ст.

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест. девица Марина Кириллова.
Рождение ребёнка
05.04.1848 ст.

Сын: Платон Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Борка крест. Петр Михайлов, д. Аристово Ивана Тарасова дочь девица Елисавета
Рождение ребёнка
24.11.1850 ст.

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д . Сенькино крест. жена вдова Евфимия Софонова.
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Андрей Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается, как Восприемник у наших Антоновичей. Муж из Сенькина ( записана крестьянской женой из Сенькина)
Смерть
17.01.1877 ст.
Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Умерла в 63 года от колотья.
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