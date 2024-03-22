Ксения Андреева
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти17.01.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1815 ст.
Вадбальской волости помещицы Надежды Беликовой д. Замошье Ванютина . Дочь вдовы Агриппины Кузьминой
Бракосочетание
25.01.1839 ст.
Муж: Антон Константинов
Оба первым браком, по 24 года. Поручители: д. Аристово Иван Тарасов, Василий Константинов, Дмитрий Пименов. Д. Боркова Павлин Иванов. По нев. Д. Замошье кр, Еремей Ипатов, Митрофана Карпова сын Андрей... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1839 ст.
Сын: Петр Антонов
Отец ребёнка: Антон Константинов
Восприемник д. Аристово Василий Константинов и тетка их девица Параскева Яковлева.
Рождение ребёнка
29.05.1842 ст.
Сын: Иоан Антонов
Отец ребёнка: Антон Константинов
Восприемник д. Борка крест. Петр Михайлов, д. Аристово крест. дочь девица Марина Кириллова
Рождение ребёнка
22.01.1844 ст.
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Восприемник д. Аристово крест. девица Марина Кириллова.
Рождение ребёнка
05.04.1848 ст.
Сын: Платон Антонов
Отец ребёнка: Антон Константинов
Восприемник д. Борка крест. Петр Михайлов, д. Аристово Ивана Тарасова дочь девица Елисавета
Рождение ребёнка
24.11.1850 ст.
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Восприемник д . Сенькино крест. жена вдова Евфимия Софонова.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Андрей Антонов
Отец ребёнка: Антон Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Упоминается, как Восприемник у наших Антоновичей. Муж из Сенькина ( записана крестьянской женой из Сенькина)
Смерть
17.01.1877 ст.
Умерла в 63 года от колотья.