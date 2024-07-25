Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Плодистый Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Плодистый Федор Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Плодистая) Анна Степановна
Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович
Смерть
Неизвестно