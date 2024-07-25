Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Плодистый Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плодистый Федор Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Плодистая) Анна Степановна

Отец ребёнка: Плодистый Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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