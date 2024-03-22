Синцов Трофим Фролович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Синцов Фрол Фёдорович
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталия Трофимовна
Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764