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Синцов Трофим Фролович

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Синцов Фрол Фёдорович

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Синцов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталия Трофимовна

Мать ребёнка: Синцова Анна Андреевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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