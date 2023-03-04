Синцова (Ральникова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцова (Ральникова) Анна Андреевна

Синцова (Ральникова) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Синцов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталия Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Трофим Фролович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close