Синцова (Ральникова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталия Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764