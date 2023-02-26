Матрона Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти09.03.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1797
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1803
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1806
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1809
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ильин
Смерть
09.03.1824
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.