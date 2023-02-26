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Матрона Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

09.03.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1797

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1803

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1806

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1809

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ильин

Смерть
09.03.1824
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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