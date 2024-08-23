Маслова (Сорокина) Ирина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения05.05.1898
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1898
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.05.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1915
Рождение ребёнка
21.10.1916
Дочь: (Маслова) Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Маслова) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Маслов Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Маслова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Смерть
После 01.07.1951