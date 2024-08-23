Маслова (Сорокина) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Сорокина) Ирина Кузьминична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.05.1898

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1898

Отец: Сорокин Кузьма Андреевич

Мать: Сорокина (Клюкина-Маркушина) Агриппина Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.05.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1915

Муж: Маслов Владимир Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1916

Дочь: (Маслова) Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Маслова) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Маслов Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Маслова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Смерть
После 01.07.1951

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