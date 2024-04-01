Дюкова Возм. Матрона Борисрва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти26.11.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов
Отец ребёнка: Дюков Кондрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Сергей Крест. Д. Ганькиной Кондратов
Отец ребёнка: Дюков Кондрат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Кондрат
Смерть
26.11.1851