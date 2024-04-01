Дюкова Возм. Матрона Борисрва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Возм. Матрона Борисрва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

26.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов

Отец ребёнка: Дюков Кондрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Сергей Крест. Д. Ганькиной Кондратов

Отец ребёнка: Дюков Кондрат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Кондрат

Смерть
26.11.1851
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