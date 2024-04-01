Дюков Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов

Мать ребёнка: Дюкова Возм. Матрона Борисрва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Сергей Крест. Д. Ганькиной Кондратов

Мать ребёнка: Дюкова Возм. Матрона Борисрва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Возм. Матрона Борисрва

Смерть
Неизвестно
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