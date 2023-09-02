Мурадьян Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бочаева Лариса Рубеновна
Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мурадьян Александр Рубенович
Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Мурадьян Эмма Рубеновна
Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович
Рождение ребёнка
28.09.1948
Сын: Мурадьян Сергей Рубенович
Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно