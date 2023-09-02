Мурадьян Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадьян Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бочаева Лариса Рубеновна

Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Мурадьян Александр Рубенович

Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Мурадьян Эмма Рубеновна

Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович

Рождение ребёнка
28.09.1948

Сын: Мурадьян Сергей Рубенович

Отец ребёнка: Мурадьян Рубен Арустамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурадьян Рубен Арустамович

Смерть
Неизвестно
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