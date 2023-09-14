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Мурадьян Александр Рубенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Мурадьян Рубен Арустамович

Мать: Мурадьян Тамара

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