Суханова (Гужова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Гужова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1932

Дата смерти

27.10.2001

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1932

Отец: Гужов Иван Васильевич

Мать: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.10.2001

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