Суханова (Гужова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1932
Дата смерти27.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.10.2001