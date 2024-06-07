Гужов Иван Васильевич 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гужов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.08.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гужов Василий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужева (Григорьева) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Гужова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гужева (Григорьева) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1918

Сын: Гужов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гужева (Григорьева) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1922

Дочь: Чубукина (Гужова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шмакова (Гужова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1932

Дочь: Суханова (Гужова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Смерть
02.08.1936
Рождение ребёнка
13.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна

Аносово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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