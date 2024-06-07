Гужов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти02.08.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Гужов Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Гужова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гужева (Григорьева) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1918
Мать ребёнка: Гужева (Григорьева) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1922
Дочь: Чубукина (Гужова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шмакова (Гужова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1932
Дочь: Суханова (Гужова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна
Смерть
02.08.1936
Рождение ребёнка
13.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гужова (Горбачева) Мария Михайловна
Аносово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область