Козей Сергей Трофимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козей Трофим Иванович
Мать: Козей Мария Петровна
Бракосочетание
05.11.1899
Жена: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Козей Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1901
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1907
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1909
Дочь: Козей Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1913
Дочь: Козей Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1917
Сын: Козей Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Козей Мария Петровна
Смерть
Неизвестно