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Козей Сергей Трофимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козей Трофим Иванович

Мать: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1899

Жена: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Козей Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Козей Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Сын: Козей Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1909

Дочь: Козей Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1913

Дочь: Козей Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1917

Сын: Козей Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Козей Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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