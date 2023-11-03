Козей (Пинчук) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1877
Бракосочетание
05.11.1899
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Козей Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
22.12.1901
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
12.03.1907
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
09.03.1909
Дочь: Козей Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
05.07.1913
Дочь: Козей Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
23.08.1917
Сын: Козей Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович