Козей (Пинчук) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Пинчук) Мария Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
1877
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1899

Муж: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Козей Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Козей Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Сын: Козей Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1909

Дочь: Козей Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1913

Дочь: Козей Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1917

Сын: Козей Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Козей Сергей Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область

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