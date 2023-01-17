Герасим Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1718

Дата смерти

Около 1771

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Ерофей Герасимов

Мать ребёнка: Матрона Фомина

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Смерть
Около 1771
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Матрона Фомина

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
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