Герасим Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1718
Дата смертиОколо 1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Ерофей Герасимов
Мать ребёнка: Матрона Фомина
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Смерть
Около 1771
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Бракосочетание
Около 1782
Жена: Матрона Фомина
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)