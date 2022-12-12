Матрона Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Фомина

Матрона Фомина

avatar

Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1718 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Ерофей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Бракосочетание
Около 1782

Муж: Герасим Савельев

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close