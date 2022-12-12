Матрона Фомина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Ерофей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Бракосочетание
Около 1782
Муж: Герасим Савельев
Название деревни в XVIII в. - Покровское (Истленьева)
Смерть
Неизвестно