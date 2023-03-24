Мосейкин Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейкин Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963

Отец: Мосейкин Александр Петрович

Мать: Лаян Лидия Кузьминична

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