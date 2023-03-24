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Мосейкин Игорь Александрович
Мосейкин Игорь Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1963
Пол
Мужской
Отец
Мосейкин Александр Петрович
1928 г.р.
Мать
Лаян (Аторкина) Лидия Кузьминична
1937 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1963
Отец:
Мосейкин Александр Петрович
Мать:
Лаян Лидия Кузьминична
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