Мосейкин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейкин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1928

Дата смерти

30.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1962

Дочь: Волжанкина Галина Александровна

Мать ребёнка: Лаян Лидия Кузьминична

Михайловка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1963

Сын: Мосейкин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Лаян Лидия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаян Лидия Кузьминична

Смерть
30.06.1974
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