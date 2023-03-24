Мосейкин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1928
Дата смерти30.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1962
Дочь: Волжанкина Галина Александровна
Мать ребёнка: Лаян Лидия Кузьминична
Михайловка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1963
Сын: Мосейкин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Лаян Лидия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаян Лидия Кузьминична
Смерть
30.06.1974