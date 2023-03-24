Лаян (Аторкина) Лидия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937
Рождение ребёнка
22.10.1962
Дочь: Волжанкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Мосейкин Александр Петрович
Михайловка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1963
Сын: Мосейкин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Мосейкин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область