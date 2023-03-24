Лаян (Аторкина) Лидия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаян (Аторкина) Лидия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937

Отец: Аторкин Кузьма Федорович

Мать: Аторкина Прасковья Антотновна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Дочь: Волжанкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Мосейкин Александр Петрович

Михайловка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1963

Сын: Мосейкин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Мосейкин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосейкин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаян Василий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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