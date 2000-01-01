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Михалина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Захаревич Антон Ромуальдович

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Францевич Аполлония Ромуальдовна

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Захаревич Иосиф Ромуальдович

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ромуальдовна

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаревич Михаил Ромуальдович

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаревич Карл Ромуальдович

Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович

Смерть
1879
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