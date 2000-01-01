Михалина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Захаревич Антон Ромуальдович
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Францевич Аполлония Ромуальдовна
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Захаревич Иосиф Ромуальдович
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ромуальдовна
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаревич Михаил Ромуальдович
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаревич Карл Ромуальдович
Отец ребёнка: Захаревич Ромуальд Карлович
Смерть
1879