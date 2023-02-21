Захаревич Ромуальд Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревич Ромуальд Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Захаревич Антон Ромуальдович

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Францевич Аполлония Ромуальдовна

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Захаревич Иосиф Ромуальдович

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ромуальдовна

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаревич Михаил Ромуальдович

Мать ребёнка: Михалина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаревич Карл Ромуальдович

Мать ребёнка: Михалина

Смерть
1903
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