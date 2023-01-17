Тупицына Елена Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Гликерия Евсеевна
Отец ребёнка: Тупицын Евсей Зиновьевич
упоминается в 10 ревизии, проживала в семье деда Тупицына Зиновия
Место жительства
1858
согласно 10 ревизии проживала в семье свекра Зиновия Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно