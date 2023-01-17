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Тупицына Елена Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Гликерия Евсеевна

Отец ребёнка: Тупицын Евсей Зиновьевич

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии, проживала в семье деда Тупицына Зиновия
Место жительства
1858
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно 10 ревизии проживала в семье свекра Зиновия Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Евсей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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